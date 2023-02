Apreensão milionária em MT desencadeou investigação de garimpo em Terra Indígena Yanomami

Em 2019, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu R$ 4 milhões em espécie durante uma abordagem no km 635 da BR-070, em Poconé (104km ao Sul). O dinheiro estava escondido em malas, sacos plásticos e em compartimentos secretos. Tal apreensão deu início à Operação Avis Aurea, que investiga a movimentação de mais de R$ 420 milhões relacionados ao financiamento do garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami.

Três homens estavam no veículo no momento da fiscalização e mostraram bastante nervosismo diante da ação policial, motivo que levou os agentes a realizar uma busca minuciosa no veículo.

À época, os indivíduos, o dinheiro e o veículo foram levados para a Polícia Judiciária de Cuiabá, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Tempos depois, a abordagem deu início à Operação Avis Aurea da Polícia Federal, que investiga o financiamento do garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami, com eventual participação de empresários, advogados e até um servidor público do município de Boa Vista (RR).

