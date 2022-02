Presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta entrega mais de R$ 90 mil em equipamentos de informática e comunicação social

O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), entregou na manhã desta segunda-feira (14) aproximadamente R$ 91 mil em equipamentos de informática, áudio, vídeo e comunicação social para vários setores e departamentos do Poder Legislativo.

A entrega aconteceu no plenário da Casa de Leis e contou com a presença das vereadoras Ilmarli Teixeira (PT) e Leonice Klaus dos Santos (PDT), e dos vereadores Marcos Roberto Menin (MDB), vice-presidente da Câmara Municipal, Bernardo Patrício dos Santos (MDB), Claudinei de Souza Jesus (MDB) e Francisco Ailton dos Santos (Republicanos). O procurador jurídico do município Kleber Coutinho também participou da cerimônia.

Os equipamentos foram adquiridos em dezembro de 2021 através de um registro de preço realizado pela Câmara Municipal e contou com cinco empresas vencedoras para fornecimento de vários equipamentos.

Além da Assessoria de Imprensa, que recebeu um investimento em câmeras filmadoras, tripés profissionais, mesa de som, microfone, notebook, rack, baterias, mesa de corte de vídeo HDMI e monitores para melhorar principalmente a transmissão das sessões ordinárias, outros setores também foram contemplados, como o setor de tecnologia da informação, a secretaria jurídica e a secretaria parlamentar.

Entre os equipamentos adquiridos estão notebooks, caixa acústica, scanners portáteis e monitores Full JD e microfones condensadores para o plenário.

“Estamos fazendo esses investimentos para que os nossos servidores tenham melhores condições de trabalho e com isso possamos atender cada vez melhor a nossa população. Investimos quase meio milhão de reais no ano passado, agora estamos fazendo mais este investimento e vamos continuar investindo na Câmara Municipal para dar mais qualidade no atendimento da nossa população”, destacou o presidente Tuti.

Lindomar Leal – Assessoria da Câmara