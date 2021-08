Alta Floresta: Vereadores participam de entrega dos títulos definitivos para 74 famílias no Assentamento Jacamim

A Câmara Municipal de Alta Floresta participou na manhã de segunda-feira (23.08) da cerimônia de entrega dos títulos definitivos para 74 famílias no Assentamento Jacamim II, na região da Pista do Cabeça, distante mais de 90 quilômetros do perímetro urbano.

O Poder Legislativo foi representado pelos vereadores Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), presidente, Marcos Roberto Menin (MDB), vice-presidente, Claudinei de Souza Jesus (MDB), líder do prefeito na Casa de Leis, Adelson da Silva Resende (PDT), Francisco Ailton dos Santos (Republicanos) e Reginaldo Luiz da Silva “Naldo da Pista” (Republicanos), e pelas vereadoras Ilmarli Teixeira (PT) e Leonice Klaus dos Santos (PDT).

Todos os vereadores comemoraram a regularização fundiária realizada pelo Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT) ao destacar o fim de uma longa espera de 26 anos e por dar aos moradores a oportunidade de fazer investimentos em suas propriedades através de linhas de crédito disponíveis pelas instituições financeiras.

Dos 74 títulos entregues, 56 foram totalmente gratuitos. Outros 20 documentos precisaram ser pagos pelos proprietários, que não estavam de acordo como perfil social que determina a lei. Todos terão acesso ao documento devidamente registrado em cartório.

A partir de agora, com o imóvel rural escriturado, os moradores do assentamento são legalmente proprietários e podem realizar reformas e construir com segurança, inclusive a venda do imóvel. A documentação também dá garantias de acesso a diversos financiamentos, usando o bem como garantia.

A solenidade de entrega dos títulos contou com a presença o presidente do Instituto de Terras (Intermat), Francisco Serafim Barros, do prefeito Valdemar Gamba, do diretor Rural do Intermat, Danilo Fernandes Lima, da vice-prefeita de Alta Floresta, Roseli Rampazio, de secretários municipais e moradores.

Lindomar Leal/Assessoria