OAB-MT arrecada absorventes para recuperandas do Presídio Feminino

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT), por meio de suas comissões de Direito da Mulher e de Direito Penal e Processo Penal, aderiu à campanha “Cuiabá por elas”, promovida pela Prefeitura de Cuiabá. A OAB-MT arrecadará absorventes íntimos que serão destinados às 257 recuperandas da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, em Cuiabá.

Sem receber absorventes em quantidade e periodicidade que atendam às necessidades básicas, são comuns relatos de reeducandas que, durante o período menstrual, usam retalhos de tecido, gaze ou outros materiais. Esta situação gera, muitas vezes, problemas de saúde às reeducandas, além de configurar grave atentado à dignidade da pessoa humana.

As doações podem ser realizadas até o dia 31 de agosto, na recepção da sede da Ordem, no Centro Político Administrativo. De acordo com a advogada Sueli Graminho Frigeri, da Comissão de Direito Penal e Processo Penal da OAB-MT, o grande objetivo da campanha é, justamente, assegurar a dignidade das mulheres privadas de liberdade, além de contribuir com a saúde pública de Mato Grosso.

“Em 2019, a OAB-MT realizou uma campanha própria de arrecadação que foi um sucesso. Este ano, aderimos à campanha que já está em curso desde maio, realizada pela Secretaria da Mulher de Cuiabá, com o intuito de fortalecer esta ação tão importante. Esperamos contar novamente com a solidariedade e apoio de toda a advocacia, que é sempre muito sensível a ações fundamentais como esta”, explicou Sueli.

Assessoria de Imprensa