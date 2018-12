Sintep-MT decreta luto de três dias após falecimento de dois membros do sindicato

Bruno Felipe / Da Reportagem

A presidente da Subsede do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep-MT), em Alta Floresta, professora Ilmarli Teixeira, lamentou a morte da presidente do Sintep-MT Jocilene Barboza dos Santos, de 43 anos, e do ex-presidente do Sintep-MT Júlio Cesar Martins Viana, de 63 anos, falecidos no último domingo (02/12), vítimas de um grave acidente ocorrido na BR-163 em Diamantino, a 209 km de Cuiabá. Em entrevista para a imprensa local, Ilmarli ressaltou que a palestra de abertura da Semana Municipal pela Não Violência Contra a Mulher que estava prevista para ocorrer ontem (03/12), na subsede, foi cancelada devido a fatalidade do final de semana. “Estamos decretando luto oficial de 03 dias em virtude dessa fatalidade onde vitimou dois companheiros de luta do nosso sindicato”, disse Ilmarli.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Jornal O Diário, Jocilene e Julio voltavam para a capital após cumprirem agenda do sindicato, momento em que a camionete Amrok, dirigida por Julio, bateu frontalmente com uma carreta Scania. Segundo a concessionária Rota do Oeste, o acidente foi registrado em uma região de decida e curva, sendo que chovia no momento do acidente. As informações iniciais apontam que o motorista da caminhonete perdeu o controle de direção do veículo, rodou na pista e atingiu a carreta. O resgate da concessionária esteve no local e constatou a morte dos dois ocupantes da caminhonete. O motorista da carreta não teve nenhum ferimento. O acidente deve ser investigado pela Polícia Civil.

Jocilene, além de presidente do Sintep-MT, era mestre em educação e formada em Ciências Biológicas pela Unemat de Alta Floresta. Ilmarli Teixeira embarcou para a capital por volta das 13h00 de ontem para a acompanhar o velório. Vale ressaltar que as outras atividades da ‘Semana da Mulher’ acontecerão normalmente.