“Natal Solidário” vai melhorar um pouco a vida de muitas famílias no final de ano

A 11ª edição da Campanha Solidária, planejada e organizada por integrantes do Lions Club de Alta Floresta, com participação de diversas outras “entidades parceiras”, aconteceu no sábado e arrecadou em torno de 6 toneladas de alimentos não perecíveis, suficientes para montar 228 cestas básicas, além e “cinco lotes de alimentos” que foram entregues à Apae, Ceeda, Lar dos Idosos, Fazenda Esperança e Lar Santa Isabel”. O resultado agradou aos organizadores, apesar de reconhecerem que em anos anteriores a arrecadação foi superior. O clima chuvoso, registrado no dia 15 de novembro, data escolhida para a campanha, que culminou com o adiamento para o sábado,24, pode ter sido fundamental para a queda de arrecadação, já que foi o menor o numero de pessoas e veículos engajadas na campanha.

Segundo o advogado Vitor Borges, coordenador da campanha, a arrecadação, a cada ano o “Natal Solidário” deixa uma lição para todos que participam e neste ano, o destaque foi a solidariedade demonstrada principalmente por moradores de bairros mais carentes, “tem algumas situações que só vivenciando a campanha é que a gente sabe, né, nós recebemos doações de pessoas que na verdade necessitavam receber doações e você chega na casa e eles não têm nada para oferecer, mas ele vai lá e serra pela metade o sabão que tem na pia e doa pra campanha, outros pegam o único saco de arroz que ele tem, divide pela metade”, afirmou o coordenador da campanha.

A reportagem do Jornal O Diário acompanhou parte dos trabalhos na manhã de sábado e pode notar que, apesar de pequenas (em relação à anos anteriores), as equipes trabalharam com muito empenho e a cada carro que chegava com as doações, os alimentos eram separados cuidadosamente. A maior participação era de adolescentes, segundo Dr Vitor, muitos começaram a trabalhar ainda criança, hoje adolescentes, fazem questão de continuar ajudando na arrecadação ou na separação dos alimentos, “isto é gratificante, porque demonstra o espirito de solidariedade da campanha”, finalizou.