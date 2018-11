Camisetas alusivas foram entregues aos doadores de sangue que fizeram doação na última segunda-feira na UCT de Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

No último domingo (25/11) foi comemorado em todo o mundo o Dia do Doador de Sangue e para celebrar esta data, a Unidade de Coleta e Transfusão (UCT) de Alta Floresta está promovendo uma campanha especial nos dias 26, 27 e 28 de novembro, visando a doação de sangue por parte da comunidade, sendo que nesta segunda-feira (26), houve a entrega de camisetas alusivas à campanha para aqueles que realizaram a doação.

A reportagem do Jornal O Diário acompanhou o iniciou das atividades e durante a manhã desta segunda-feira aproximadamente 20 pessoas já haviam passado pela UCT. De acordo com o bioquímico e coordenador do Banco de Sangue de Alta Floresta, Rafael Carvalho, além das camisetas alusivas, os doadores também irão concorrer a diversos brindes que serão sorteados na próxima quarta-feira (28). A UCT de Alta Floresta fica localizada anexo ao Hospital Regional, tendo como horário de funcionamento das 07h00 às 10h00 e das 13h00 às 17h00.

Os interessados serão impedidos de doar em casos onde tenham idade inferior a 16 anos ou superior a 69 anos; ter peso inferior a 50 kg; estar com anemia no teste realizado imediatamente antes da doação; estar com hipertensão ou hipotensão arterial no momento da doação; estar com aumento ou diminuição dos batimentos cardíacos no momento da doação; estar com febre no dia da doação; dentre outros requisitos. Antes da doação, a pessoa passará por uma triagem ao qual definirá se será apto ou não para doar naquele dia. Quaisquer dúvidas podem ser tiradas no momento da triagem. “Está tudo tranquilo e acredito que vamos fazer um bom estoque para o final do ano”, disse Rafael em entrevista ao Jornal O Diário.

Vale ressaltar que não importa o tipo sanguíneo, todos serão bem-vindos a unidade já que nesta época do ano, a demanda de transfusões dentro do Hospital Regional aumenta constantemente. Lembrando que além de atender o município de Alta Floresta, a UCT também presta atendimentos a munícipios da região circunvizinha.