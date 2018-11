R$80 Mil em prêmios: Campanha ‘Ano Novo Vida Nova’ foi lançada em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi lançada recentemente em Alta Floresta a 15ª Edição da Campanha ‘Ano Novo Vida Nova’ promovida pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL). Neste ano, serão aproximadamente R$80 Mil em premiação e de acordo com a presidente do CDL, Elsa Lopes, a maioria das lojas que irão participar da campanha no município já estão recebendo os cupons que serão entregues aos clientes que realizarem compras em qualquer valor nessas lojas participantes. Vale ressaltar que o dia do sorteio está previsto para ocorrer em 01 de fevereiro do ano que vem, nas dependências do CDL, localizado na Avenida Perimetral Aux. Oeste, 77. “É uma campanha que não só o comercio espera, mas sim todos os clientes; é uma campanha onde os comerciantes honram seus clientes”, disse Elsa em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

A Campanha Ano Novo Vida Nova é a promoção mais antiga da CDL de Alta Floresta sendo realizada desde a década de 90, com o simples objetivo de alavancar as vendas do comércio em geral, visando premiar os consumidores. Durante a campanha, as lojas participantes estarão todas decoradas com banners, urnas e cartazes para que o consumidor possa identificar a promoção com maior facilidade.

Elza ressaltou que os cupons que serão entregues aos consumidores precisam ser preenchidos corretamente, caso contrário serão anulados. A premiação consistirá da seguinte forma: 1º Prêmio, um carro Fiat Mobi; 2º Prêmio, uma motocicleta YBR; 3º Prêmio, uma motocicleta Biz 110cc; 4º Prêmio, R$3 Mil; 5º Prêmio, R$2 Mil; 6º Prêmio, 05 Vale Compras de Mil Reais; e por fim o 7º Prêmio, 20 Vale Compras de R$500. “A esperança nossa é de uma melhora e acredito que o lojista irá ter um fim de ano mais bem mais recheado que os outros; fico muito feliz quando vejo a evolução das vendas e do ganho de cada um, porque o povo de Alta Floreste é trabalhador e guerreiro”, salientou Elsa.