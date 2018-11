OCORRÊNCIAS POLICIAIS

Bruno Felipe / Da Reportagem

____________________________________________________________________Furto a estabelecimento comercial no bairro Jardim Universitário é registrado pela PM

Um furto a um estabelecimento comercial foi registrado pela Polícia Militar no feriado da última quinta-feira 15. De acordo com as informações registradas no Boletim de Ocorrências, o fato ocorreu no bairro Jardim Universitário às 07h00, momento em que a proprietária do estabelecimento chegava para trabalhar. Segundo os relatos, a proprietária observou que a porta da frente estava arrombada e ao adentrar constatou que foram subtraídos: 01 mini caixa de som, 01 caixa de som, 01 carregador de celular, 01 óculos, 15 brincos de bijuteria, 20 brincos folhado a ouro, 15 brincos com colar, cremes dental, sabonetes e desodorantes. Diante do fato o B.O. foi confeccionado e agora possivelmente a Polícia Civil irá investigar o caso.

______________________________________________________________Condutor em visível estado de embriagues é detido pela PM após realizar zig-zag pela avenida

A guarnição da PM realizava rondas pela Avenida Ludovico da Riva, próximo à Praça do Avião, quando abordou um veículo Gol que circulava em zig-zag pela via. Após a abordagem, foi constatado o visível estado de embriagues do condutor ao ponto de ele não conseguir permanecer em pé ao descer do veículo. Foi realizado busca pessoal e nada ilegal foi encontrado. Na busca veicular, foi encontrado um litro de cachaça. Diante disso, foi pedido apoio dos Agentes de Trânsito para realização de teste etílico, onde o suspeito recusou a realizar o teste. Em relação ao veículo foi realizada a apreensão e entregue aos cuidados dos Agentes de Trânsito. O B.O. foi confeccionado e o condutor encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências que o caso requer.

______________________________________________________________Cinco jovens foram detidos por direção perigosa e omissão de socorro

Após fazerem manobras perigosas na rodovia MT-208, cinco jovens de idade entre 19 e 22 anos ocasionaram um acidente na última quinta-feira 15. De acordo com informações da Polícia Militar, o fato ocorreu por volta das 17h30. A Guarda de Trânsito Municipal relatou que os 05 indivíduos sob motocicletas, após realizarem manobras perigosas na via, vieram a causar o acidente e após o ocorrido, os suspeitos empreenderam fuga. As informações davam conta que os suspeitos evadiram sentido a comunidade Novo Horizonte. A guarnição da PM realizou diligências na referida estrada e próximo a primeira curva avistou um dos suspeitos em uma motocicleta de cor preta, sendo que os outros suspeitos seguiam na frente e não obedeceram a ordem de parada. A PM realizou a detenção desse suspeito e posteriormente continuou com diligências; no final da estrada, próximo a uma fazenda, dois suspeitos foram vistos saindo de dentro de um matagal e a detenção de ambos foi realizada. Logo após, a PM logrou êxito em encontrar os demais envolvidos que estavam mata adentro. Todos os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as providências que o caso requer. Vale ressaltar que o motociclista de 55 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional.