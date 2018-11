Sessão fotográfica de natal será promovida no próximo mês em prol aos animais de ruas resgatados em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

No próximo dia 02 de dezembro o grupo de voluntários ‘Amamos Animais’ irá promover na Praça do Avião uma sessão fotográfica para todos os gatos e cachorros que se fizerem presentes no local a partir das 16h00. De acordo com a voluntária Leir Ribeiro, serão 03 fotos digitais pelo valor de R$20 e caso o dono do animal queira mais fotos, serão cobradas R$05 cada.

Ela ressaltou que o tema para o ensaio será natalino e todo o cenário, bem como os figurinos temáticos já estarão à disposição. Vale ressaltar que parte do dinheiro arrecadado será revertido para os animais de rua resgatados pelo grupo. “Como é o primeiro evento nesse sentindo a gente não sabe como vai ser a aceitação, então acredito que mesmo que tumultue serão dois fotógrafos para a ajudar”, salientou Leir em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário. Vale lembrar que o registro oficial dos momentos ficará por conta do fotógrafo altaflorestense Alan Benin.

Além de ajudar na recuperação de animais resgatados em situação de abandono e/ou maus tratos, o dinheiro arrecadado será usado também para promover a castração de alguns animais de rua. “Vai ser bem bacana, vai ficar bonito, espero que dê bastante gente porque precisamos levantar uma verba boa para a castração de gatos e cachorros”, concluiu Leir.