Dados mostram que consumo de etanol cresceu 28% e gasolina caiu 17% em comparação ao ano passado

Bruno Felipe / Da Reportagem

Em Mato Grosso, a demanda por etanol cresceu 28,6% de janeiro a setembro deste ano e fez frente ao consumo da gasolina que registrou queda de 17,4%. As informações foram divulgadas pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Mato Grosso (Sindipetróleo) na última semana. De acordo com os dados, apenas de etanol foram consumidos 603,3 milhões de litros em 2018 e no passado foram 469,2 milhões de litros. Já as vendas de gasolina caíram de 480 milhões de litros em 2017 para 396,7 milhões de litros em 2018. Além disso, segundo os dados, houve também crescimento no comércio de óleo diesel. No acumulado do ano, foram comercializados 2,1 bilhões de litros e em 2017, 2 bilhões.

Apesar das recentes reduções nos preços da gasolina pela Petrobras, é certo dizer que o consumidor que possui veículo com motor flex manteve a preferência pelo derivado da cana-de-açúcar e de milho. A reportagem do Jornal O Diário apurou que os condutores altaflorestenses também preferiram utilizar do etanol ao invés da gasolina, ainda mais após a greve dos caminhoneiros ocorrida em maio deste ano.

Em uma rápida pesquisa em alguns postos de combustíveis do município, a reportagem descobriu que a demanda de condutores de motocicletas foi maior em relação a outros veículos flex, pela preferência em abastecer pelo etanol. Vale ressaltar que a Petrobrás anunciou um novo corte de 1,32% no preço médio do litro da gasolina, sem tributo nas refinarias, para R$ 1,6734. A redução, válida desde o último sábado (10), já é a 5ª consecutiva nos últimos dias e o valor chega ao patamar mais baixo em sete meses, desde o dia 10 de abril, quando o preço era de R$ 1,644. Em Alta Floresta, a gasolina não sai por menos de R$5,50 em um dos postos do grande centro. Já o etanol varia de R$3,25 a R$3,20.