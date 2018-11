Colégio Militar Dom Pedro II abrirá vagas para duas séries do sétimo ano em 2019; inscrições para o Processo Seletivo foram abertas

Bruno Felipe / Da Reportagem

O Colégio Militar Dom Pedro II de Alta Floresta, irá lançar em 2019 mais duas séries do sétimo ano, sendo que o edital de convocação já foi publicado. Aos interessados, as inscrições para o Processo Seletivo acontecem do dia 07 até o dia 23 de novembro. Serão 54 vagas disponíveis, lembrando que aqueles que não forem aptos ficarão como reserva, ou seja, se nesse período houver alguma desistência, serão chamados por ordem crescente de aprovação. Além disso, serão lançadas mais 7 vagas para o 1º ano do Ensino Médio e mais 5 vagas para 2º ano do Ensino Médio.

Conforme o diretor da instituição Coronel Ramão disse durante entrevista para a imprensa local, nem todos os alunos que iniciaram no ano letivo 2018 da Escola Militar irão se formar neste ano, já que alguns desistiram dos estudos. Ele ressaltou que dos 222 alunos iniciados no ano letivo da escola, cerca de 12 desistiram ou por falta de adaptação ao regimento, por conta de transferência, ou devido a situação de alguns pais que tinham interesse em colocar o aluno na instituição, mas que não era a real vontade daquela criança. Vale ressaltar que a partir do ano que vem os alunos terão que usar os uniformes padrão com sapato fechado, calça, camisa e cobertura. A prova do Processo Seletivo está prevista para acontecer no dia 09 de dezembro e a divulgação do gabarito será feita um dia depois.