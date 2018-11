Visando o desenvolvimento artístico e cultural dos alunos, Escola Furlani promove no próximo sábado (10/11) o evento “Furlani Tem Talentos”

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Escola Estadual Vitória Furlani da Riva irá realizar amanhã (10/11), no Centro Cultural Helena da Riva (Praça do Avião), um show de talentos com a apresentação dos alunos da própria instituição. De acordo com os organizadores, além da comunidade escolar passar pelo túnel do tempo através de uma viagem pelas últimas décadas na música e na dança, também relembrarão os hits que marcaram o seu tempo nas vozes dos talentos do Furlani.

O evento “Furlani Tem Talentos” é um projeto que tem por objetivo incentivar, contribuir e valorizar a parte artística dos alunos interessados, bem como abrir espaço e oportunizar o desenvolvimento de suas aptidões artísticas e culturais. A entrada será franca e toda a comunidade altaflorestense está convidada para participar e prestigiar o evento que começará a partir das 19h30. Os vencedores do “Furlani Tem Talentos” deste ano terão mais um motivo para comemorar já que a Escola Furlani completou, em 2018, 41 anos de existência, sendo a primeira escola estadual do município de Alta Floresta. Vale lembrar que a escola atende, atualmente, cerca de 707 alunos.