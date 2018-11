Parque infantil da Praça Cívica está sendo reformado pela Prefeitura Municipal; reabertura do espaço está prevista para dezembro

Bruno Felipe / Da Reportagem

O parque infantil da Praça Cívica está interditado para reforma. De acordo com o Secretário de Gestão Claudinei Jesus, as estruturas estavam, em sua maioria, danificadas, por conta disso uma reforma foi projetada para haver a reestruturação do local. Vale lembrar que recentemente a sociedade civil organizada promoveu uma ação para revitalizar o parque, porém, não foi suficiente por conta da demanda de materiais. Conforme Claudinei explicou para a reportagem do Jornal O Diário, a Prefeitura adquiriu todo o material necessário para a reforma.

O parque conta com um ‘circuito de aventuras’ feito em madeira e é um local de diversão frequentado por várias famílias. Para realizar a reforma, os funcionários precisaram interditar o local de acesso ao público para que o trabalho seja mais eficiente, evitando assim acidentes com os frequentadores. De acordo com Claudinei, as expectativas são de que até o mês de dezembro o parque esteja pronto para reabrir. Ele salientou para a reportagem que as instalações passarão por uma melhoria através de um processo de reparos básicos dos brinquedos danificados, trocando cordas, cabos de aço, madeiramento e posteriormente nova pintura.

Claudinei esteve visitando a obra na manhã da última quinta-feira 01, e na oportunidade falou a nossa reportagem da importância que o espaço tem para a comunidade, onde contribui com a socialização, bem como com a prática de atividades físicas. Vale frisar que a reforma está sendo realizada com mão de obra da própria administração municipal. “Estamos recuperando o que já existia e vamos pensar em trazer algum brinquedo novo e uma atração diferente”, disse ele.