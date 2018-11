Grupo ‘Amamos Animais’ promove campanha de arrecadação de latinhas e recurso será revertido para o tratamento de animais resgatados do município

Bruno Felipe / Da Reportagem

O grupo de voluntários ‘Amamos Animais’ de Alta Floresta lançou na semana passada uma campanha de arrecadação de latinhas onde todo o recurso arrecadado será revertido em prol aos animais abandonados e resgatados do município. O local de arrecadação é no hotel Mato Grosso, localizado na Rua H2. De acordo com os voluntários, os interessados podem solicitar também para que algum integrante possa buscar o montante de latinhas que estiver em sua residência.

Pelas redes sociais, muitos internautas altaflorestenses gostaram e apoiaram a ideia, sendo que a publicação original sobre a campanha já teve diversos compartilhamentos. De acordo com a voluntária Leir Ribeiro, boa parte do recurso será utilizado para custear o tratamento dos animais que o grupo resgatou em situação de maus tratos. Vale ressaltar que no último dia 21/10, voluntários do grupo, bem como a sociedade civil organizada distribuíram diversos panfletos em alusão à campanha de conscientização de maus-tratos pelo município. Conforme os voluntários, foram cerca de 23 bairros atendidos e a recepção por parte da comunidade foi bastante significante. “Agradecemos todos os voluntários e instituições que participaram do evento em prol desta causa social”, diz o texto de agradecimento publicado na página do facebook do grupo.

Uma das situações que vem preocupando os voluntários é quanto a alguns animais de rua que frequentemente são atropelados por motoristas e motociclistas no perímetro urbano do município. Um texto de conscientização e desabafo foi publicado na página oficial do grupo. Nele, os voluntários relatam a situação e a dor que muitos animais passam quando esse fato acontece. Segundo o texto, o número de resgates de animais atropelados é muito elevado e os voluntários pedem mais atenção por parte dos condutores. “Eu sei que ninguém atropela simplesmente porque quer, mas poxa vida quando ver um animal diminua a velocidade, eles não têm noção de trânsito”, diz o texto.