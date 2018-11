Dia de Finados aquece mercado de flores e velas no município de Alta Floresta; confira os serviços que estarão em funcionamento amanhã

Bruno Felipe / Da Reportagem

Nesta sexta-feira 02, é celebrado em todo o país o Dia de Finados. O dia, também conhecido como Dia dos Mortos ou simplesmente Finados, se trata de um feriado religioso, dedicado a orações e homenagens aos que já se foram. Vale ressaltar que a palavra “finados” significa exatamente isso, algo que finou, findou, acabou ou morreu. No Brasil, o Dia de Finados faz parte de um costume católico e consiste em visitar as sepulturas dos entes queridos que já morreram e enfeitar seus túmulos com flores, arranjos e/ou acessórios em geral. As pessoas também acendem velas por suas almas e rezam por eles no cemitério.

Por causa deste feriado, serviços públicos de Alta Floresta, pontos turísticos e comércios, terão esquema especial de funcionamento. Serviços essenciais, como os de emergências do Hospital Regional funcionarão normalmente. Diferentemente das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e farmácias básicas, que ficarão fechadas.

O mercado de flores e velas neste período é aquecido, por conta disso, algumas floriculturas do município estão com diversos arranjos em promoção. Muitas não irão abrir as portas no feriado, mas há a confirmação de que algumas estarão com tendas montadas em frente ao Cemitério Jardim da Saudade para vender as flores e os arranjos para a comunidade. Uma floricultura localizada no grande centro do município fará apenas entregas no feriado; Já uma outra floricultura está com o estoque de flores e arranjos garantidos para vender em frente ao cemitério, sendo que na tarde de ontem (31/10) novos arranjos de flores como Margaridas chegaram para serem vendidas.

A reportagem do Jornal apurou que alguns estabelecimentos comerciais irão funcionar até as 12h00, porém, os supermercados do município estarão com as portas fechadas neste dia. Um dos pontos turísticos mais visitados do município, o Avião Douglas DC-3, localizado no Centro Cultural Helena da Riva, não estará aberto para visitação neste feriado. Vale ressaltar que o Cemitério Jardim da Saudade irá abrir a partir das 06h00 da manhã, recebendo os familiares dos entes que estão enterrados no espaço.