OCORRÊNCIAS POLICIAIS DO FINAL DE SEMANA

Índice de motoristas que conduziram veículo automotor sob a influência de álcool foi consideravelmente elevado em comparação ao último final de semana em Alta Floresta (Fonte:PM)

Bruno Felipe / Da Reportagem

______________________________________________________________Acidente entre Biz e veiculo Gol deixa motociclista ferida na av. Ariosto da Riva

A Polícia Militar de Alta Floresta registrou no último sábado (27/10), um acidente entre um carro Gol e uma motocicleta Biz na avenida Ariosto da Riva. De acordo com as informações registradas no Boletim de Ocorrências, o condutor do veículo Gol estava parado na faixa esperando o sinal abrir para prosseguir pela via, no momento em que o sinal abriu a condutora da moto Biz atravessou a via vindo a abalroar com o veículo. Ambos estavam sozinhos em seus automóveis; o condutor do carro saiu ileso, porém, a condutora da motocicleta reclamava de dor na cabeça. De imediato o Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o encaminhamento da vítima até o Hospital Regional de Alta Floresta. Até o momento da confecção do B.O., não foi informado se ela teve lesões graves.

______________________________________________________________Condutor embriagado colide na traseira de veículo que estava parado no semáforo da av. Ariosto da Riva

A guarnição da Polícia Militar realizava rondas pela AV. Ariosto da Riva quando deparou com um acidente de trânsito; ao parar no local, foi constatado que um dos condutores estava visivelmente embriagado e ao ser questionado confessou ter ingerido 5 latas de cerveja. Segundo relatos do condutor do veículo 1 o mesmo havia parado no semáforo, localizado em frente à Câmara Municipal, momento em que sentiu uma pancada em sua traseira. Ao verificar, notou que o veículo 2 tinha colidido em sua lateral esquerda. Agentes de Trânsito que estavam no local realizaram teste de alcoolemia (teste do bafômetro) em ambos os condutores; O condutor do veículo 1 apresentou 0,00 Mg/l (álcool no sangue), já o condutor do segundo veículo apresentou resultado 0,48 Mg/l. Diante disso, o condutor do veículo 2 foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providencias necessárias. Vale ressaltar que não foi divulgado na Resenha Policial o modelo de ambos os veículos.

______________________________________________________________PM registra mais uma colisão na Av. Ariosto da Riva

Um acidente entre uma camionete Hilux e um veículo Siena foi registrado pela Polícia Militar neste último sábado (27). De acordo com os registros do B.O., o condutor da camionete estava com seu veículo estacionado na rua em frente à escola esperando o sinal abrir para poder prosseguir, momento em que o condutor do veículo Siena colidiu na traseira da camionete. O condutor da caminhonete estava acompanhado do irmão, ambos não sofreram lesões. Foi realizado teste do bafômetro no condutor do veículo Siena onde apresentou resultado 0,96 Mg/l de teor alcoólico. Ele não sofreu nenhuma lesão. Com o apoio da Guarda de Trânsito foi efetuado o encaminhamento de todos os envolvidos para esclarecimentos na Delegacia de Polícia Civil.

______________________________________________________________Condutor em visível estado de embriagues faz manobras perigosas em via pública e quase provoca acidente no centro de A.F

A guarnição da Policia Militar recebeu denúncia referente a um condutor que quase causou um acidente na Rua J, sendo que ele estava dirigindo em ‘zig zag’ e cercando os demais condutores. Diante das informações, a guarnição realizou rondas e logrou êxito em localizar o suspeito. Foi realizada a abordagem e logo foi constatado o visível estado de embriagues alcoólica do suspeito. Mesmo com a abordagem, ele se negou a fazer o teste de bafômetro, porém, a PM efetuou o auto de constatação de embriaguez. Vale ressaltar que o condutor apresentava arranhões no ombro esquerdo e disse ser oriundo do seu trabalho em uma fazenda da região. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as demais providências que o caso requer.

_____________________________________________________________________________Jovem visivelmente embriagado faz frenagem brusca para parar no sinal bem próximo a viatura da PM e é detido

Em rondas pela av. Ariosto da Riva Neto, próximo a Câmara Municipal, a guarnição da PM notou que um motociclista passou em alta velocidade pela viatura, onde realizou frenagem brusca para parar no sinal. A guarnição de imediato deu voz de prisão para o rapaz e pediu para que o mesmo encostasse na calçada. Ao ser revistado o suspeito de 26 anos apresentou a habilitação e o documento do veículo, momento que foi verificado que o mesmo estava alterado, com os olhos vermelhos e com odor de álcool, além disso, o suspeito estava ‘cambaleando’, segundo os PM’s. O suspeito então foi conduzido até o COPOM para que fosse confeccionado o B.O. A Guarda Municipal de Trânsito foi acionada até o local para que fosse efetuado o teste de etilômetro (bafômetro), porém, o suspeito recusou a fazer o teste. Diante do fato o B.O. foi confeccionado e o veículo do suspeito foi entregue para a mãe dele que também é habilitada.