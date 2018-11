Coleta do Lixo Seco será normalizada em breve, confirmou parlamentar

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Secretaria de Infraestrutura realizou de 22/10 a 27/10 deste ano alguns serviços no perímetro urbano e na Zona Rural do município de Alta Floresta. De acordo com a vereadora líder na Câmara da Prefeitura Municipal, Aparecida Sicuto (PMDB), a equipe de roçadeira manual e tratorizada realizou a poda de algumas árvores no Cemitério Municipal Jardim da Saudade. A equipe de pontes e bueiros realizou a construção de 02 pontes ‘bate estaca’ na comunidade Rio Verde e a reforma de 01 ponte na ‘tercerinha’. A equipe de patrolamento e cascalhamento enviou os maquinários de ‘patrol’ na estrada da usina e efetuou a limpeza dos pátios do Cemitério Municipal e da Delegacia Civil, além de limpeza no bairro Boa Esperança e na Rua Santa Catarina, localizada no bairro Cidade Alta.

A parlamentar disse para a reportagem do Jornal O Diário que a equipe de ‘tapa buraco’ realizou a construção de meio fio na rua Piauí e canalização de esgoto no bairro Boa Nova II, atualmente a equipe está trabalhando no recapeamento da Perimetral Rogério Silva. Cida ressaltou para a reportagem que para esta semana está previsto o patrolamento e cascalhamento da 05ª Oeste, bem como a construção de um bueiro nessa localidade. Conforme ela salientou é esperado até o final de semana a limpeza do pátio da Creche do bairro Panorama e em alguns pontos da área urbana do município.

Ela repassou para a reportagem que o secretário Elói de Almeida informou também que nos próximos dias a equipe de Coleta de Lixo Seco voltará a fazer o atendimento no município. Segundo ela, um novo cronograma já foi feito e enviado para o Ministério Público, as expectativas são de que nos próximos dias o cronograma seja divulgado para a população.

O problema da coleta de lixo seco surgiu após o caminhão utilizado para fazer tal serviço ter sido solicitado pelo proprietário, uma vez que o caminhão em questão era emprestado. Nossa reportagem conversou com o secretário Elói de Almeida e ele havia dito que um caminhão estava sendo restaurado para atender esse serviço; conforme ele havia divulgado, as expectativas eram que em menos de 30 dias o caminhão já estivesse pronto para ser utilizado. Cida informou que o caminhão está pronto e os trabalhos já iniciaram, tendo em vista que a época de chuvas torrenciais já chegou no município. “Lembrando que são só folhas que serão coletadas, os galhos não adianta colocar na frente que não serão coletados”, explicou Cida para a reportagem.