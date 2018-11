Câmara solicita prestação de contas da AMM referente as ações efetuadas no convênio com a Prefeitura de Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizada na manhã desta terça-feira (30), a 32ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal do ano corrente. Na ocasião, os parlamentares aprovaram por unanimidade o Requerimento nº 071/2018 de autoria da vereadora Elisa Gomes (PDT). O requerimento solicita ao Prefeito Municipal Asiel Bezerra para que envie à Casa de Leis informações de todas as ações e resultados em favor do município de Alta Floresta, relacionados ao Termo de Convênio firmado com a Associação Matogrossense dos Municípios (AMM); além disso, que a AMM represente o município na impetração de ação da justiça para que o estado de Mato Grosso regularize o repasse das verbas da saúde do município.

De acordo com a vereadora Elisa, o convênio foi realizado para que a AMM pudesse alavancar os recursos dos repasses do Governo do Estado destinado ao município, ocorre que, ainda existem repasses incalculáveis que não foram realizados, e até hoje não foi apresentado todos os valores corrigidos. Conforme ela explicou durante sua fala na tribuna, o convênio autorizado pela Lei Municipal 2.401/2017 está avaliado em R$14.925,00 mensais e o montante perfaz um valor de R$139.025,00 por ano.

Vale ressaltar que o município de Alta Floresta já empenhou e liquidou R$ 94.555,00 até o momento, conforme o Portal da Transparência; a parlamentar pede então uma prestação de contas da associação. “Ela (AMM) está sendo paga todos os meses pelo município de Alta Floresta para trabalhar e buscar resolver os problemas do município de Alta Floresta; quer dizer, quantos nós não compraríamos em medicamentos para o município, acreditando que a AMM nos representa lá?”, indagou a parlamentar.