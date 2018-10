Escola Presbiteriana de Alta Floresta promoveu palestra com o mestre em educação Marcos Meier

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Escola Presbiteriana de Alta Floresta promoveu na última sexta-feira 26, uma palestra sobre ‘Família e Educação’ ministrada pelo professor, escritor e psicólogo Marcos Meier para todos os pais dos alunos matriculados na instituição, estendido a toda à comunidade escolar (educadores e demais funcionários). A reportagem do Jornal O Diário acompanhou parte do evento que ocorreu no ginásio da instituição e contou com a participação de mais de 600 pessoas. De acordo com o diretor da escola Alexander Alves, a intensão foi para que mais pessoas possam aprender a lidar com esse contexto educacional tanto dentro de casa como na própria instituição.

Alex explicou para a reportagem do Jornal O Diário que a ideia de trazer o palestrante Marcos para o município surgiu quando a escola participava de um evento na cidade de Tangará da Serra, onde alguns profissionais tiverem a oportunidade de ouvir uma das palestras de Meier e logo observaram que seria importante trazer o profissional para ministrar esta palestra para a comunidade altaflorestense. “Às vezes nós colocamos muita responsabilidade na educação dos filhos na própria escola e hoje estamos aprendendo que ambas tem responsabilidade”, disse o diretor em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário. Conforme ele enalteceu, um dos grandes objetivos da palestra é ajudar os pais e professores no processo de autoestima, desenvolvimento saudável, permeando valores, sentimentos e limites.

Marcos Meier nasceu no estado do Paraná, é formado em matemática e psicologia, além disso, é mestre em Educação e escritor; dentre suas obras citamos ‘Mediação da Aprendizagem na Educação Especial’ e ‘Bullying Sem Blá-Blá-Blá Teen’. Nas palestras ministradas pelo professor, como na Escola Presbiteriana, ele ensina, dentre outras coisas, que um adulto saudável e feliz tende a ser uma influência positiva na vida de uma criança ou adolescente e assim tem maior possibilidade de ajuda-los a crescer, dentro do contexto do mundo conturbado que se vive atualmente, tornando-os pessoas maduras emocionalmente. “É um profissional com ampla experiência nessa área, tem trabalhado com palestras tanto no Brasil como fora do país, então sabíamos que ele poderia somar muito com o crescimento intelectual nosso”, disse Alexander. Ele ressaltou para a reportagem que já está buscando novos palestrantes renomados para ministrarem seus conhecimentos para toda a comunidade escolar; o diretor disse que a intensão da escola é trazer para o próximo evento, o escritor e doutor em psicanálise Augusto Cury.