Semana de Conscientização e Divulgação da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é instituída em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizado na manhã de ontem (23/10), a 31ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Na ocasião, dois Projetos de Lei foram aprovados por unanimidade pelos parlamentares. Um dos projetos, inclui no Calendário Oficial de datas e eventos do município a Semana Municipal de Conscientização e Divulgação da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). O PL é de autoria do vereador Emerson Machado (PMDB) e segundo ele, a semana servirá para valorizar a língua e aqueles a quem a utiliza. O parlamentar Mequiel Zacarias (PT) apresentou uma Emenda aditiva ao PL, acrescentando a presença de um interprete de LIBRAS nos eventos oficiais do executivo e legislativo. Segundo ele, é importante discutir os direitos a inserção às minorias “A necessidade de um interprete nas atividades oficias é por conta da relevância que se discute nesses dois espaços, para que assim todos façam parte das discussões”, salientou Mequiel em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Durante a sessão os parlamentares aprovaram também o PL Nº031, que institui a Campanha ‘Setembro Amarelo’ e o Dia Municipal de Prevenção ao Suicídio no calendário oficial do município. O autor do projeto, o parlamentar Mequiel, explicou durante entrevista para a reportagem que resolveu apresentar o PL devido as altas demandas de casos na região; segundo ele, na semana em que apresentou o projeto cerca de 03 tentativas de suicídio foram registradas no município. O Dia Municipal ficou definido para 10 de setembro. “Muitas pessoas acham que quanto mais se discute esse assunto gera problema, mas eu não vejo dessa maneira e nas discussões que a gente tem, a gente percebe que na verdade a educação e a construção do conhecimento ela passa pela instituição desses espaços onde possamos discutir”, disse ele.

Vale lembrar que quem estiver precisando de ajuda o número 188 do CVV (Centro de Valorização da Vida) está 24 horas disponível para atender a população.