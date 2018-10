‘Em ritmo acelerado’: Nova creche do bairro Panorama está sendo construída e poderá ser entregue antes mesmo do término do fim do ano

Bruno Felipe / Da Reportagem

Está sendo finalizada em Alta Floresta a construção da Creche do bairro Jardim Panorama e os trabalhos nesta reta final estão em ritmo acelerado. Conforme já vinculado pela reportagem do Jornal O Diário, os trabalhos de mão de obra estão sendo realizados pelos reeducandos do Projeto Nova Chance, sendo que a obra está neste ritmo graças ao empenho e dedicação desses trabalhadores. De acordo com informações apuradas pela reportagem, a creche que segue os padrões exigidos pelo Ministério da Educação (MEC) foi projetada para ofertar cerca de 120 vagas em período integral.

O parlamentar Mequiel Zacarias (PT) frequentemente visita a obra com a intensão de cobrar mais agilidade para a conclusão já que se isso não acontecer até o final do ano todo o recurso utilizado deverá retornar ao Governo. De acordo com ele, as portas das salas começaram a ser colocadas e foram trocadas as telhas quebradas, além de ter arrumado os locais com vazamento. Atualmente, segundo ele, está sendo finalizado a colocação de vidros nas salas. Ele ressaltou que foi iniciado os trabalhos com a instalação elétrica interna. Vale lembrar que Mequiel solicitou ajustes nas portas e pediu para colocarem proteção nos rodapés das portas que danificam na medida em que molham no decorrer do tempo.

“Estamos acompanhando e cobrando, pedir os vereadores que me ajudem no sentido de acompanhar o processo da licitação, fazendo o processo de cobrança para que temos mais agilidade e as obras realmente sejam finalizadas”, disse Mequiel em entrevista ao Jornal O Diário.

A obra em questão foi iniciada em agosto de 2012 e está orçada em mais de R$ 1,8 milhão, sendo R$ 1.383.423,92 (Governo Federal) e aproximadamente R$ 400 mil de contrapartida do município. A creche em questão irá garantir a educação com qualidade e segurança para milhares de crianças que moram no bairro panorama e que hoje estudam em locais adaptados.