Campanha de Vacinação Antirrábica foi retomada neste final de semana em Alta Floresta; resultado das últimas vacinações realizadas foi satisfatório

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizada no último final de semana mais uma etapa da Vacinação Antirrábica no município de Alta Floresta. As equipes da Vigilância Ambiental se concentraram nos seguintes pontos: no bairro Boa Nova, no pátio da Igreja Católica; setor E, G e GS, no pátio da Igreja São Francisco; setor A e C, na esquina da Rua A3; e no setor F, H e J, no pátio da Igreja Luterana. De acordo com o coordenador da Vigilância, José Dias, foram vacinados cães e gatos a partir dos 03 meses de idade. Conforme ele explicou para a reportagem do Jornal O Diário, a campanha tem como objetivo controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina no município. Vale ressaltar que a transmissão ocorre pela penetração do vírus presente na saliva do animal infectado, principalmente pela arranhadura, lambedura e mordedura de mucosas. Quando o vírus chega à corrente sanguínea, multiplica-se e atinge o sistema nervoso periférico para, em seguida, afetar de forma irreversível o sistema nervoso central.

José ressaltou que cachorros infectados pela raiva apresentam sintomas como agressividade, tristeza, dificuldade para engolir, salivação, latido rouco e até paralisia nas patas traseiras. Ao contrário do que muitos pensam, a raiva não está totalmente erradicada no Brasil. A doença é transmitida por um vírus do gênero Lyssavirus e é uma zoonose, ou seja, uma doença que é transmissível também aos seres humanos.

A campanha de vacinação já ocorreu em alguns finais de semana passados, sendo que durante duas semanas a campanha precisou ser paralisada devido ao primeiro turno das eleições. José explicou para a reportagem que isso precisou acontecer devido a necessidade da utilização dos veículos da vigilância. Ele salientou que nestes pontos a demanda foi satisfatória, era esperado mais pessoas, porém, boa parte da população compareceu e vacinou o seu animal. Os que não puderam ir até o respetivo ponto retiraram a vacina no local e realizaram a vacinação em casa. A campanha se estenderá no próximo final de semana e a reportagem do Jornal O Diário estará divulgando em breve os novos pontos onde ocorrerão a vacinação.