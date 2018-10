‘Presente para Alta Floresta’: Hamoa Residencial concluiu a instalação da rede de iluminação em LED do trevo da MT-208

Bruno Felipe / Da Reportagem

O Hamoa Resort Residencial em Alta Floresta concluiu nesta segunda-feira 15, a instalação da rede de iluminação em LED na extensão do trevo localizado na rodovia MT-208. De acordo com o gestor comercial do Hamoa, Joel Ricardo Bedin, o investimento particular da JMD Urbanismo e Família Arpini tem o objetivo de dar maior trafegabilidade na região onde atualmente estão localizados o IFMT e o condomínio Hamoa, além disso, atender futuras demandas de uma nova centralidade urbana na área. Segundo Joel, todo o investimento está avaliado em R$2,5 milhões.

Joel explicou para a reportagem do Jornal O Diário que a iluminação também se estende ao longo de toda a parte frontal do IFMT, proporcionando uma maior segurança para as centenas de alunos e professores da instituição. Além do trevo, a empreendedora responsável também executou 1.700 Metros de Ciclovia ao longo da Avenida Maragogi (Avenida de acesso do Hamoa), que é amplamente frequentada por ciclistas e pedestres.

Segundo Joel, a obra irá contribuir para a adoção de um estilo de vida saudável de todas as pessoas que ali frequentarem. “A entrega desta obra considero que além de atender as demandas do tráfego da nova centralidade urbana contemplada no MASTERPLAN (que para urbanistas representa o planejamento urbano total de uma área ou cidade) da empreendedora para Alta Floresta, é uma forma de retribuição ao município pela acolhida e pelo sucesso do já consolidado Condomínio Hamoa. Acreditamos desde o início em Alta Floresta e o investimento feito para o município muito nos orgulha, pois, além de deixar o acesso do perímetro urbano mais bonito, também colabora com maior segurança de quem trafega deixando a cidade mais bonita, valorizando assim o setor imobiliário urbano como um todo” disse Joel em entrevista ao Jornal O Diário; segundo ele, o Hamoa representa apenas ¼ de tudo o que a empreendedora responsável já tem planejado para o município de Ala Floresta.