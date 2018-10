Conferência Municipal de Cultura foi realizada em Alta Floresta e propostas serão encaminhadas para Cuiabá

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizada na semana passada, nas dependências do Centro Cultural Helena da Riva, a Conferência Municipal de Cultura em Alta Floresta. Fizeram-se presentes gestores e direção da Secretaria Municipal de Cultura, bem como representantes do Poder Legislativo. De acordo com o vereador Mequiel Zacarias (PT), a conferência aconteceu, porém, não obteve quórum mínimo estabelecido para a definição dos delegados. De toda forma, houve presentes e a discussão aconteceu. Foram discutidas as temáticas estabelecidas dentro do tema geral que é Cultura como Vetor de Desenvolvimento Econômico e Social, e houve a montagem de alguns grupos, onde cada um discutiu e elaborou as suas propostas; ao final foi feito o relatório necessário e agora as propostas serão encaminhadas para a Conferência Estadual de Cultura que ocorrerá de 30 de novembro à 01 de dezembro de 2018. “A diferença é que não teremos os delegados eleitos para discutir as propostas dentro da conferência, pode haver o processo de representação como por exemplo o próprio diretor de cultura; as propostas vão ser apresentadas, mas ele não poderá votar nelas”, explicou Mequiel em entrevista ao Jornal O Diário.

O parlamentar esteve presente na etapa municipal e participou de um dos grupos formados para a articulação de propostas. No grupo ao qual integrou, Mequiel disse que o tema abordado foi ‘Democracia, Direitos Culturais e Cidadania’, sendo discutido a partir do eixo da escola como uma referência, para que sejam inseridos na formação dos profissionais de educação e comunidade escolar os Direitos Culturais que cada cidadão possuí. “Porque a grande maioria das pessoas não tem dimensão ou conhecimento que a Cultura é um direito, assim como a Saúde e Educação”, salientou Mequiel. Além disso, dentro da discussão foi levantando a questão da iniciativa de promover Mostras Culturais dentro das escolas públicas municipais e estaduais do município, com os mesmos moldes de uma Feira do Conhecimento, ou seja, com etapa local, estadual e nacional.