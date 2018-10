Câmara homenageia PM pela realização da ‘1º Corrida Kids’ e também os profissionais da educação municipal pelo Dia dos Professores

Bruno Felipe / Da Reportagem

Durante a sessão ordinária de ontem (16/10), os parlamentares da Câmara Municipal aprovaram por unanimidade duas Moções de Congratulações. A Moção Nº 047/2018, de autoria do vereador Emerson Machado, homenageou o Pelotão da Força Tática do 9º Comando Regional da Polícia Militar, pela 1ª Corrida e Gincana Tático Kids realizada no último dia 12 de outubro no Quartel da PM.

O Coronel Arruda, comandante da PM, disse que ficou surpreso com a homenagem, já que essa não era a intensão, mas apenas de promover o evento em prol as crianças do município. “Ficamos impressionados e emocionados com esse reconhecimento; os policiais correram atrás de toda estrutura e conseguiram que cada criança que compareceu saísse de lá feliz”, disse Arruda em entrevista ao Jornal O Diário.

Durante seus pronunciamentos, alguns vereadores agradeceram aos policiais pelo evento promovido, já que a ação contribuiu para uma maior interatividade com as crianças do município, que por muitas vezes tem receio da polícia. “Essa festa que vocês promoveram veio para valorizar muito a polícia, porque no meu tempo se falasse para uma criança para ir até a polícia, todas elas corriam e ficavam com medo, achando que a polícia seria um ‘bicho papão’, e isso vocês estão mostrando que a polícia é amiga da criança, então hoje quanto a criança vê a polícia a honra da criança é dar um abraço na polícia”, disse o vereador Cidão para os PM’s presentes no plenário, durante sua fala na tribuna.

A Moção Nº 048/2018 homenageou os professores da Educação Especial da rede municipal de ensino, APAE, CEEDA, extensiva a todos os demais profissionais da educação, pelas comemorações alusivas ao Dia do Professor (comemorado em 15 de outubro). A moção foi de autoria da vereadora Elisa Gomes (PDT) e segundo ela, o momento foi muito especial, pois além de parlamentar, ela também faz parte da rede de ensino como professora. “Então quero aqui parabenizar a todos os professores, mas escolhi este ano dar uma moção para aqueles profissionais que trabalham especialmente com a Educação Especial, então para mim é bastante importante este momento, porque o professor é querido demais pelos seus alunos, então deixo aqui o meu reconhecimento a todos esses profissionais”, disse Elisa em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.