Atividades especiais alusivas ao Dia das Crianças é realizada com os usuários dos serviços de convivência em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Secretaria Municipal de Assistência Social através do Cras Casa da Família e Conviver comemorou o Dia das Crianças nesta quinta-feira 11, com uma atividade especial com todos os usuários do serviço de convivência. De acordo com a coordenadora dos dois Cras, Lucia da Silva Lima, as crianças e adolescentes atendidos são usurários da política de assistência social de Alta Floresta e para celebrar o Dia das Crianças foi preparado um encontro onde eles puderam se divertir com brincadeiras interativas, além disso, foram servidos com um delicioso café da tarde. No final da atividade, cada usuário recebeu 1 kit com doces. “Ficamos felizes em poder proporcionar esse momento nesta data tão especial para eles, que muitos vêm de lares sofridos e precisão desse empoderamento para fortalecer os vínculos familiares e com a comunidade”, disse Lucia em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Além do Cras, fizeram-se presentes na atividade os adolescentes atendidos pela Casa Lar e também as crianças do CREAS. Durante o encontro os usuários puderam brincar no pula pula e a maioria dos garotos jogaram futebol. Vale lembrar que toda a atividade promovida foi realizada no pátio do Cras Casa da Família, localizado no bairro Bom Pastor. A reportagem do Jornal O Diário acompanhou toda a atividade promovida e registramos também que, durante as brincadeiras, a vice-prefeita Marineia Munhoz juntamente com a vereadora Aparecida Sicuto também entraram na diversão com as crianças e brincaram na gangorra.

“Agradecemos nossa gestora Luzmaia que hoje não pode estar presente e também a presença de todos, e principalmente da imprensa por dar importância e divulgar porque são famílias, crianças e adolescentes que muitas vezes passam despercebidos nos bairros que moram”, ressaltou Lucia. Atualmente o Cras Casa da Familia atende aproximadamente 60 crianças, já o Conviver atende cerca de 40 crianças. Vale ressaltar que o CREAS atende crianças e adolescestes em vulnerabilidade e atualmente cerca de 54 usuários fazem parte desta unidade.

A festividade não parou por aí. Durante o período matutino e vespertino os alunos do Centro Educacional Especializado em Deficiência Auditiva (CEEDA) também celebraram o Dia das Crianças com a realização de atividades e brincadeiras especiais, bem como a entrega de alguns kits. Além disso, os servidores da unidade preparam uma decoração especial nas estruturas da unidade.