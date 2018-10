Perimetral Rogério Silva será micro pavimentada; limpeza do local iniciou nesta semana

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Prefeitura Municipal de Alta Floresta, através da Secretaria de Infraestrutura sob o comando do secretário municipal Elói de Almeida, realizou alguns serviços na semana passada e a líder na Câmara da prefeitura, a vereadora Aparecida Sicuto (PSDB), divulgou o cronograma dos trabalhos realizados. Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, Cida disse que de 01/10 a 06/10 a equipe de roçadeira manual e tratorizada realizou trabalhos de manutenção diária nos pátios do Quartel Militar, Cemitério, AmociAlta, bem como em alguns Postos de Saúde, no Lar dos Idosos e no Fórum, além dos bairros Cidade Bela e Boa Nova.

Segundo a parlamentar, a equipe de reparos de pontes e bueiros realizou reformas de 01 ponte no bairro Boa Esperança e 01 ponte bate estaca na comunidade Ramal do Mogno, bem como realizaram a retirada de madeira na 3ª Leste (Comunidade Santa Cruz). A equipe de patrolamento e cascalhamento realizou estes serviços na 02ª Sul, além de apenas cascalhamento na 01ª Oeste (em frente ao parque de exposições) e no frigorifico. Cida disse ainda que a equipe realizou a limpeza do colégio ‘19 de Maio’ e construíram um quebra-molas na 02ª Sul. De acordo com ela, a equipe de ‘tapa buraco’ realizou a restauração nas ruas Aracaju, Romanos, Monte Carmelo, Nazaré, T4 e também na avenida Vitória Régia, além disso, realizaram a recuperação asfáltica na Rua Pernambuco (Cidade Alta).

Uma notícia que agradou a todos os altaflorestenses foi pronunciada durante o discurso da vereadora na tribuna; Cida disse que a secretaria iniciou nesta terça-feira 09, a limpeza da Perimetral Rogério Silva, pois posteriormente as equipes irão realizar uma micro pavimentação em toda sua extensão. Ela ressaltou que todo o recurso utilizado será retirado dos cofres da própria Prefeitura Municipal. “Isso necessita, então se der tudo certo e se sobrar recurso, vamos ver se dá para fazer em outros locais também”, disse Cida em entrevista ao Jornal O Diário.