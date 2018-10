Conferência Municipal de Cultura será realizada hoje no Centro Cultural Helena da Riva

Bruno Felipe / Da Reportagem

Será realizado hoje (05/10), nas dependências do Centro Cultural Helena da Riva (Praça do Avião), a Conferência Municipal de Cultura. As atividades irão iniciar as 07h30 e encerrarão às 18h00. Conforme o diretor de cultura Kauan Lima disse para a reportagem do Jornal O Diário, a conferência é de suma importância para o município, pois além de fomentar a cultura existente traz benefícios com o acolhimento de novas ideias para a articulação da cultura no município.

Em entrevista para a reportagem, Kauan disse que durante a conferência irá acontecer algumas palestras orientativas e explicativas acerca da arte e cultura, além disso, os articuladores culturais precisarão montar um projeto cultural que será apresentado na Conferência Estadual de Cultura que está prevista para acontecer no próximo mês. Neste ano o tema da Conferência será ‘Cultura Como Vetor de Desenvolvimento Econômico e Social’. “É importante demais a população estar participando; está todo mundo convidado, quem puder vir vai ser muito bacana”, disse Kauan.

Vale ressaltar que na Conferência também acontecerá a votação dos membros que irão compor o Conselho Municipal de Cultura. A reportagem do Jornal O Diário acompanhou as primeiras reuniões para a reativação do conselho, sendo este um importante órgão para a institucionalização da relação entre a administração municipal e os setores da sociedade civil ligados à cultura, agora serão escolhidos os cargos que cada artista irá ocupar. “Então a partir do dia 05 nós já vamos estar com o Conselho formado, cada um com sua cadeira representando a área da música, artes plásticas, do teatro, enfim… vamos colocar o Conselho de volta para gente começar a trabalhar já pensando no ano que vem para encaminhar projetos e trazer novos projetos para a cidade”, salientou Kauan.