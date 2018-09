Semana Nacional do Trânsito é promovida em Alta Floresta com realização de panfletagens e abordagens orientativas

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Secretaria Municipal de Trânsito está promovendo uma série de atividades alusivas a Semana Municipal do Transito que ocorre desde o dia 18/09 e se estenderá até o dia 25 de setembro. As ações estão dando continuidade nas atividades iniciadas no mês de maio com o ‘Movimento Maio Amarelo’.

O tema para este ano é “Trânsito: Respeito ou Morte, Você Escolhe o Caminho.”. Para fomentar o tema os Agentes de Trânsito estão promovendo panfletagens e diversas blitz educativas, principalmente no grande centro de Alta Floresta, realizando orientações sobre as principais infrações e multas.

Dirigir veículo manuseando celular e estacionar nas vagas prioritárias são umas das principais infrações cometidas no município de Alta Floresta. Devido a isto, os panfletos de orientação entregues à população explicam as consequências de se praticar tais infrações. As duas em questão são infrações gravíssimas e o condutor será multado em até R$293,47, além de ganhar 7 pontos na CNH.

De acordo com metas estipuladas junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE/MT), até o final de dezembro deste ano, o número de acidentes a cada 10 mil habitantes deve chegar a 30. Isso significa que unida as ações desenvolvidas no trânsito altaflorestenses o número de acidentes com vítimas tem reduzido consideravelmente em relação ao número de habitantes.

Além disso, com a intensificação das ações de conscientização e orientação no trânsito, desenvolvidas pelos Agentes Municipais, entre os meses de agosto e primeira quinzena de setembro, o número reduziu para 18,98 acidentes de trânsito com vítima a cada 10 mil habitantes, assim batendo a meta prevista no início do ano. A informação foi confirmada pela assessoria da Prefeitura Municipal.

Vale ressaltar que as atividades de conscientização ocorrerão não somente no período da Semana Nacional, mas também no decorrer do ano, porém, as abordagens não serão apensas orientativas nestes casos, mas sim com a intensão de penalizar em uma eventualidade precisão.