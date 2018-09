Prefeito Asiel Bezerra voltou a sofrer com problemas de saúde, afirma vereadora

Bruno Felipe / Da Reportagem

A sessão ordinária desta terça-feira 18, foi marcada pela fala de alguns parlamentares sobre a insatisfação com a administração do prefeito Asiel Bezerra, entretanto, outros pontuaram sobre sua atual situação de saúde. Em conversa com a Líder da Câmara da Prefeitura Municipal, Aparecida Sicuto (PSDB), a reportagem soube que nos últimos dois meses Asiel vem sofrendo novamente por conta da diabetes e também por conta de um problema pulmonar. “Ele não estava bem mesmo, isso é fato”, salientou Cida.

Ela explicou para a reportagem que na última segunda-feira 17, encontrou o prefeito no Aeroporto Municipal e ela perguntou se a viajem que ele iria fazer era a trabalho ou se estava indo cuidar da saúde, o prefeito teria respondido que iria fazer as duas coisas. Asiel embarcou para a capital Cuiabá e ainda não retornou ao município. “Então realmente ele anda meio debilitado, vem trabalhando conforme consegue; pegamos no pé dele para ele realmente se cuidar, pois ele não pode ficar nesta situação que se encontra”, ressaltou Cida em entrevista ao Jornal O Diário.

A cobrança durante a sessão, por parte dos parlamentares, foi em relação a maioria dos setores da administração pública, principalmente referente a pasta de Infraestrutura. Segundo a parlamentar, a insatisfação maior para os vereadores é quanto a falta de sintonia entre o secretariado, que conforme os parlamentares, não vem cumprindo com as funções de acordo com o que é destinado a fazer. Para solucionar esta questão, os parlamentares decidiram que irão acionar os secretários e diretores municipais para uma reunião, para que assim todos os trabalhos sejam acompanhados de perto pela Casa de Leis. Conforme Cida salientou, a ideia é trazer o próprio Prefeito até a tribuna para que ele mesmo dê as explicações para a população sobre o que vem ocorrendo.