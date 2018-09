Alta Floresta: Traficante entra em banheiro de Posto de Saúde para se esconder da PM

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Central de Operações da Polícia Militar recebeu na última terça-feira 11, uma denúncia anônima que dava conta de que um indivíduo trafegando em uma motocicleta Honda NX Falcon estaria ‘abastecendo’ os pontos de tráfico de drogas e recolhendo dinheiro dos mesmos a mando de uma facção criminosa atuante no município. A equipe da Força Tática sob posse das informações, iniciou o patrulhamento na cidade com ênfase na localização deste indivíduo, e na Av. Robson Silva nas mediações do bairro Jardim Guaraná II, avistaram um motociclista com as mesmas características, momento em que a guarnição deu voz de parada, porém, o indivíduo não obedeceu e inicio fuga em alta velocidade.

A equipe solicitou reforço das outras unidades policiais para fazer o cerco do motociclista. Em dado momento, os policiais avistaram o suspeito arremessando um objeto branco e logo na sequência ele abandonou a moto aos fundos do Posto de Saúde do bairro Guaraná e adentrou pela janela da unidade. A equipe efetuou a abordagem no local e encontrou o suspeito homiziado (fugido) dentro do banheiro do Posto.

De acordo com as informações registradas no Boletim de Ocorrências, o suspeito foi identificado de imediato como sendo o vulgo “Maranhão” de 36 anos, o mesmo possui diversas passagens pela polícia por tráfico de entorpecentes, associação ao tráfico, ameaça, lesão corporal, entre outras. Ainda conforme o registro, a mãe do suspeito se apresentou durante a abordagem, pois a mesma trabalha de zeladora no local.

Ao retornar na localidade onde o suspeito tinha jogado o objeto, a guarnição encontrou uma sacola contendo 03 porções de substância análoga a pasta base de cocaína, 03 invólucros plásticos com substância aparentando ser cocaína e 01 invólucro plástico contendo substância análoga a maconha. Vale ressaltar que não foi divulgado no B.O. quantas gramas e/ou quilos das drogas foram retiradas de circulação. Além disso, em revista pessoal, foi encontrado na carteira do suspeito uma quantia de R$564,00 em dinheiro e em sua maioria notas de R$10 e R$20, “fato incomum a indivíduos que se declaram desempregados”, diz a resenha policial.

Diante dos fatos o suspeito foi encaminhado para a Central de Operações e um B.O. foi lavrado, sendo que o suspeito responderá por tráfico ilícito de drogas, desobediência, resistência, direção perigosa e por dirigir veículo sem CNH.