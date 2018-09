Sucesso: Festival Rural celebrado na comunidade Rio Verde entregou mais de R$5 mil em premiações

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizado no último sábado (08/09), na comunidade Rio Verde, o 21º Festival Rural de Alta Floresta. Segundo o Diretor de Cultura, Kauan Lima, o evento foi um sucesso. Conforme ele salientou para a reportagem do Jornal O Diário, pessoas de várias comunidades, inclusive as mais distantes, compareceram para prestigiar o evento que contou ainda com a participação de diversos artistas que puderam concorrer à prêmios em dinheiro. “Fiquei muito feliz, a família estava reunida e essa é uma oportunidade das pessoas se reencontrar e foi maravilhoso, deu tudo certo”, disse Kauan. O primeiro lugar na categoria composição ficou para Pedro Ditós que cantou a música ‘Quem é esse homem’ e levou para casa R$2.000. Walter conquistou o segundo lugar cantando a música ‘Amor de Ribeirinho’ e faturou R$1.500. Zé Miranda cantou ‘O Mal se Paga com o Bem’ e conquistou o terceiro lugar levando para casa o prêmio de R$1.000.

Na categoria interpretação, Gislaine cantou ‘Nuvem de Lágrima’ e conquistou o primeiro lugar levando o montante de R$1.500; o segundo lugar ficou para José Dias de Lima que interpretou a música ‘Secretária’. Já o terceiro lugar foi conquistado pela Nova Banda da Cidade que interpretaram a canção ‘Carcará’. Conforme Kauan explicou, o recurso para a premiação foi conquistado através de empresários do município que apoiaram o evento como patrocinadores. “São parceiros demais e eu agradeço imensamente, agradeço também ao Prefeito Asiel Bezerra por todo o apoio”, assentiu Kauan. Ele ressaltou que a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou uma ambulância que permaneceu no local durante todo a realização do evento para uma eventual necessidade.

Muitos artistas puderam mostrar os seus talentos e os melhores foram escolhidos por uma banca de jurados formados pelo regente de fanfarra Valmir Teixeira, o cantor e compositor Eder Nogueira, a cantora Loids (que já ganhou diversos festivais) e o compositor Cezar Trindade, além do radialista Célio de Castro. “A mesa de júri foi só elite, então ganhou os merecedores”, concluiu Kauan em entrevista ao Jornal O Diário.