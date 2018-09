‘Operação Tapa buraco’ revitaliza algumas avenidas do município; cronograma é apresentado na Câmara Municipal

Bruno Felipe / Da Reportagem

A vereadora Aparecida Sicuto (PMDB) divulgou durante a sessão ordinária desta terça-feira 11, os trabalhos realizados na última semana pelas equipes da Secretaria de Infraestrutura de Alta Floresta. Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, ela disse que a ‘Operação Tapa Buraco’ retornou com força total já que alguns pontos do município já apresentam pavimento deteriorado. Ela salientou que foi feito ‘tapa buraco’ nas Avenidas Ludovico da Riva Neto, Ariosto da Riva, Robson Silva e na Dom Pedro I. Além disso, foram concluídas as obras do aterro em frente à Escola Marines e a implantação de dois pontos de ônibus nessa mesma localidade para auxiliar os alunos nas entradas e saídas das aulas.

Cida disse ainda que a equipe de roçadeira manual e tratorizadora realizou trabalho de manutenção diária na Avenida do Aeroporto e também nas proximidades do antigo Zoológico. Além disso, foram construídos 03 bueiros na 1ª Oeste e houve a reforma de 01 ponte na 2ª Oeste. “Então como você pode observar no cronograma, apesar de pouco equipamento e equipe, os trabalhos estão sendo realizados dentro do possível”, disse Cida em entrevista ao Jornal O Diário.

A parlamentar ressaltou que recentemente foi adquirido uma ‘Van’ para atender as Unidades Assistenciais do município como o CRAS e CREAS. Ela salientou que outra ‘Van’ também foi adquirida, está para atender o Projeto ‘Nova Chance’ já que o outro automóvel utilizado estava sucateado. Vale ressaltar que os dois veículos já estão sendo utilizados pelos departamentos.

Durante a sessão, alguns vereadores se pronunciaram durante suas falas na tribuna sobre a falta de sintonia entre os poderes Legislativo e Executivo, o que têm gerado transtornos para os munícipes. Conforme Cida disse para a reportagem, os trabalhos da Gestão Pública estão sendo feitos por prioridades e hoje o foco está sendo a saúde e a infraestrutura das vias públicas. “Eu não posso precisar o que está acontecendo, mas eu vejo que o prefeito atende todo mundo, e eles reclamam sobre a falta de sintonia entre os secretariados; levei o problema para a Prefeitura e continua hoje a reclamação”, disse Cida. Ela ressaltou que os parlamentares fizeram um pedido ao Prefeito Asiel Bezerra para que ele possa se reunir toda semana com os parlamentares a fim de estreitar o relacionamento entre os poderes.