Câmara realiza 25ª Sessão Ordinária de 2018

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizada na manhã desta terça-feira 11/09, a 25ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Na ocasião, foi aprovado por unanimidade a Redação Final do Projeto de Lei nº027/2018 que em súmula acrescenta o inciso VI ao Artigo 2º e os parágrafos 8º, 9º e 10º ao Artigo 4º, da Lei Municipal nº 1654/2008, que dispõe sobre o desmembramento e unificação de lotes urbanos no município de Alta Floresta e dá outras providências. Além disso, foi aprovado também por unanimidade a Redação Final do PL 028/2018 que autoriza o Executivo a conceder o desdobro de lotes nas situações onde já esteja caraterizado e dá outras providências.

Também foram aprovadas por unanimidade duas Moções de Pesar. Uma foi destinada à família do pioneiro Sebastião Aguiar da Silva (popular “Sabá”), falecido no último dia 1º de setembro, aos 75 anos de idade. A outra Moção foi destinada a família do pioneiro Mário Zanin, falecido no último dia 2 de setembro, aos 67 anos de idade. Durante a sessão, o falecimento do ex-vereador Edson Apolinário (ocorrido no último dia 07) também foi lembrado pelos parlamentares que fizeram um minuto de silêncio.