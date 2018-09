Funcionários da Saúde e administradores lutam para que a folha de pagamento saia na mesma data

Da Reportagem

Em entrevista para a imprensa local, a Secretária titular de Saúde Roberta Cordeiro relatou sobre o porquê da data de pagamento do salário dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde ser diferente da administração. Conforme ela disse, o funcionário da saúde recebe depois porque os administradores dependem de outros recursos que são referentes e específicos da saúde, tendo em vista que a busca para que os pagamentos sejam efetuados juntos é diária, sendo que essa situação já foi levada para a Gestão Municipal.

Para ela, não deveria existir esta diferença porque são todos de um mesmo setor “A Secretaria de Saúde não é uma prefeitura a parte”, salientou ela. O pagamento da folha da saúde estava previsto para ocorrer até o dia 10, porém, Roberta disse que os funcionários vêm passando por outra luta constante que é para a Administração realizar o pagamento em uma data anterior, tanto que o pagamento referente ao mês de agosto, até o dia 06/09 ainda não havia sido pago.

Além disso, ela se pronunciou sobre o atraso dos repasses do Governo do Estado. Ela explicou que são mais de R$2 milhões de reais referente a atrasos na Atenção Básica, Saúde Bucal, Hipertensão, Diabetes, entre outros setores. Ela frisou ainda que existe um atraso do ano de 2014. A secretaria possuía o acesso a um portal online onde constava as informações detalhadas sobre os repasses do Governo para a área da saúde, mas no momento o portal encontra-se fechado e para ter a informação desses dados, a secretaria está tentando um contato direto com pessoas de dentro do Estado para que possam fornecer precisamente os valores dos atrasos.