Três caminhões-pipas deixam de fazer a molhagem de ruas para atender serviço de cascalhamento nas Comunidades Rurais

Bruno Felipe / Da Reportagem

O vereador José Aparecido “Cidão” revelou durante seu pronunciamento na sessão ordinária desta terça-feira 04, que os tanques de três caminhões que estavam sendo usados para a molhagem de ruas sem pavimentação asfáltica em Alta Floresta foram retirados e no lugar foram acopladas caçambas, para serem utilizados no carregamento de cascalho. Para o parlamentar, os caminhões não irão aguentar o peso do material e possivelmente irão quebrar. “Mais uma vez vai gastar o dinheiro público em vão”, salientou ele durante seu pronunciamento na tribuna.

Cidão explicou que há um ano o Legislativo vem pedindo para fazer a licitação de compra de caminhões para a molhagem de ruas, porém, a única licitação realizada foi para a restauração dos que estavam sucateados e estacionados no pátio da Secretaria de Infraestrutura.

Conforme apurado pela reportagem do Jornal O Diário, o pedido para a troca dos serviços foi feito pelo próprio Prefeito Municipal Asiel Bezerra. De acordo com a parlamentar Cida Sicuto (PMDB), a ação foi realizada pela prioridade em arrumar as estradas da Zona Rural do município, já que a dificuldade nestas regiões é em relação a necessidade de cascalhamento. “Então a preocupação hoje do Executivo é priorizar essa arrumação da Zona Rural, patrolhar, cascalhar, arrumar as pontes antes que as chuvas se iniciem”, disse a parlamentar em entrevista ao Jornal O Diário. Conforme ela salientou, as expectativas são de que após o término dos trabalhos da Zona Rural, os caminhões voltem ao município para retomar o trabalho de molhagem de ruas.

Para a vereadora, os caminhões foram totalmente restaurados e isso irá garantir que os trabalhos de carregamento não sejam prejudicados. Atualmente, apenas um caminhão está realizando o serviço de molhagem no município, sendo também o único caminhão disponível para a Brigada Municipal de Incêndio.