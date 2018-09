Obra para a construção da creche do Jardim Panorama está em andamento

Bruno Felipe / Da Reportagem

As obras para a construção da creche do bairro Jardim Panorama estão em andamento. Quem confirmou a informação foi o vereador Mequiel Zacarias (PT) que disse em entrevista ao Jornal O Diário, que esteve visitando a obra na última quarta-feira 29, e verificou que parte do material necessário para a conclusão já foi comprado, sendo que a energia foi ligada provisoriamente para que as equipes possam trabalhar. Conforme o parlamentar explicou, a obra passou por problemas em suas licitações e por conta disso precisou ser paralisada.

A creche que segue os padrões exigidos pelo Ministério da Educação (MEC) foi projetada para ofertar cerca de 120 vagas em período integral, mas após passados aproximadamente 6 anos do início, ainda não foi concluída. Mequiel ressaltou que continua visitando a obra no intuito de fiscalizar o andamento e ele disse que ainda falta alguns ajustes menores, bem como a contratação de empresas para a colocação de janelas de vidro e ar-condicionados. O pátio da escola que estava cheio de mato, por conta do abandono, foi totalmente limpo. “É um trabalho que está indo de maneira relativamente gradativa por conta de depender de muitas coisas, mas está acontecendo, está sendo feita”, assentiu o vereador em entrevista ao Jornal O Diário.

Mequiel salientou que assim que os demais materiais forem chegando os ajustes irão ser feitos. Vale lembrar que a obra está sendo construída pelas mãos dos reeducandos do projeto ‘Nova Chance’ e as expectativas são de que no final do ano a obra termine.