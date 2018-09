Importância da participação política foi tema de diálogo entre os alunos da escola Mundo Novo e vereador

Bruno Felipe / Da Reportagem

O vereador Mequiel Zacarias (PT) esteve na Escola Municipal Mundo Novo no mês passado por solicitação de um professor de Sociologia para que pudesse dialogar com os alunos do 3º ano do ensino médio a respeito da importância da participação política.

Conforme o parlamentar explicou para a reportagem do Jornal O Diário, o dialogo aconteceu no ponto de vista da participação social, não só considerando a política partidária e a política instituída, mas também considerando a base, ou seja, a participação dos jovens dentro do espaço escolar. “Então fiz uma conversa trazendo essa responsabilidade política primeiro para o âmbito da vivência imediata que é a estrutura familiar e a entidade comunitária”, disse o parlamentar em entrevista ao Jornal O Diário.

Além da implementação do Conselho Escolar dentro da unidade, foi debatido também sobre a questão dos grêmios estudantis e também sobre o elevado índice de abstenção nas últimas eleições, ou seja, a intensão de não votar e o preço que isso tem para o processo político. Conforme ele explicou, nos últimos anos o índice cresceu consideravelmente, sendo que, segundo ele, atualmente os votos brancos, nulos e abstenção chegam a aproximadamente 30%. “Efetivamente a mudança só vai acontecer quando a maioria das pessoas se assumirem responsáveis pelo processo político”, ressaltou Mequiel.

Os alunos receberam o parlamentar, a princípio, com uma certa timidez, mas logo em seguida, os alunos começaram a tirar suas dúvidas e muitos deles levantaram ideias e sugestões para a melhoria na própria comunidade, através do diálogo e da participação na política do município.