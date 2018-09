Demandas do bairro Vila Rural são debatidas em assembleia promovida pela AMOVIR

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Associação de Moradores da Vila Rural (AMOVIR) realizou no mês de agosto mais uma assembleia para debater as demandas do bairro. De acordo com o vereador Mequiel Zacarias (PT), a AMOVIR é uma das associações mais atuantes no município e na última assembleia realizada foi feito o repasse do balancete geral do mês referente ao que foi gasto e também dos valores que entraram na associação.

Ele ressaltou a existência de um trator que fica à disposição dos associados, sendo utilizado para diversas atividades e o dinheiro da hora paga por usá-lo é destinado em benefício dos próprios moradores, bem como para a manutenção do mesmo. “É extremamente importante porque todo mundo acaba dependendo e nesse sentido, a associação fazendo a gestão, facilita o acesso para todos”, disse Mequiel em entrevista ao Jornal O Diário.

O parlamentar ressaltou que o barracão destinado para as reuniões ordinárias está passando por uma reforma e as expectativas são de reestruturar todo o local, sendo que a cerca já foi instalada. “Uma série de atividades estão sendo desenvolvidas e a população acompanha, tem uma boa aceitação e eu enquanto vereador geralmente participo e faço também o repasse do que tem acontecido na Câmara”, salientou Mequiel.

Em celebração ao Dia dos Pais, comemorado anualmente no mês de agosto, foi distribuído brindes para alguns pais que se fizeram presentes na assembleia. Além disso, fora debatido a questão das áreas de algumas chácaras existentes no bairro, já que conforme Mequiel explicou, as escrituras das chácaras ainda não saíram e os moradores necessitam do documento, mas ainda dependem da liberação por parte do Governo do Estado.