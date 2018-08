Programa Pró-Café distribuirá cerca de 70 mil mudas para produtores de Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

As Secretarias Municipais de Agricultura do estado de Mato Grosso em conjunto com a Empaer e a Embrapa, mantém em alguns municípios o programa Pró-Café; em Alta Floresta, o programa existe desde 2015 e já atendeu diversas famílias de produtores que moram na região.

De acordo com o coordenador do programa, Sérgio Firmino, para este ano as expectativas são de atender cerca de 50 produtores, sendo que está prevista a distribuição de 70 mil mudas de café. Sérgio explicou para a reportagem do Jornal O Diário que o programa funciona com uma contrapartida do Estado que faz a doação de adubo, calcário e das mudas para fazer o atendimento. Neste ano, cada produtor receberá mil mudas, o adubo para plantio e de manutenção do primeiro ano, além do calcário e assistência técnica.

Sérgio salientou que neste ano a procura por parte dos produtores aumentou e a produção precisou ser maior do que era previsto. A intensão é de concluir a entrega das mudas ainda em 2018, porém, conforme Firmino explicou, a demanda aumenta constantemente já que novos produtores solicitam se cadastrar no programa.

Os materiais disponíveis pelo Estado serão oferecidos aos 50 primeiros produtores cadastrados, caso houver mais produtores interessados todo o material será disponibilizado pelo próprio município. A reportagem do Jornal O Diário acompanhou parte dos trabalhos de plantio das mudas que é realizada no Viveiro Municipal, localizado na AV. Teles Pires, próximo a rotatória da Rua C. Os interessados em participar do programa devem se deslocar até a unidade da Secretaria de Agricultura que está localizada no prédio da CEPLAC em Alta Floresta (Av. Ariosto da Riva/Ao lado da Caixa Econômica Federal) e realizar o cadastro.