Palestras orientativas marcaram o Dia Nacional de Combate ao Fumo em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Ontem (29/08) foi o Dia Nacional de Combate ao Fumo e para disseminar as informações sobre a importante data a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do coordenador do Programa de Controle do Tabagismo, Claudiomiro Viana, promoveu algumas palestras orientativas aos alunos da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secitec) de Alta Floresta. De acordo com Claudiomiro, as palestras tiveram caráter informativo e orientativo já que é na fase da juventude que as pessoas começam a querer experimentar novas substâncias, momento em que a informação não pode ficar de lado.

Conforme ele explicou para a reportagem do Jornal O Diário, as palestras foram ministradas para três turmas e em três períodos, sendo que a ministração teve foco nos prejuízos causados pelo uso do tabaco. A reportagem do Jornal O Diário acompanhou uma das palestras ministradas aos alunos de dois cursos de Jovem Aprendiz durante a tarde de ontem (29/08); os alunos receberam informações sobre o Programa Municipal de Combate ao Tabagismo que existe desde meados de 2013 e já atendeu diversos usuários. Claudiomiro ressaltou que dos 520 usuários já atendidos pelo programa aproximadamente 49% concluíram o tratamento até o final e conseguiram parar de fumar. “Então essas informações vêm trazer esse alerta da realidade de todos os problemas de saúde que essa química vai apresentar no corpo deles, além dos problemas sociais, profissionais e financeiros”, disse Claudiomiro em entrevista ao Jornal O Diário.

Para ele, a intensão da palestra foi também para que os alunos pudessem alavancar o alerta ministrado à algum familiar que eventualmente possa ser usuário do tabaco. De acordo com dados do Ministério da Saúde, mundialmente são mais de 10 mil mortes por dia em decorrência do uso do tabaco, só no Brasil esse número representa 427 mortes. O dia foi de mobilização e sensibilização de combate ao fumo em todo o país e para os alunos que receberam as palestras em Alta Floresta o que ficou foi aprendizado. “É importante porque trouxe bastante informação, é uma acessibilidade a mais por conta que possamos evitar, por exemplo, que eles tenham uma proximidade a droga”, disse o professor do curso de Jovem Aprendiz Eduardo José em entrevista ao Jornal O Diário.