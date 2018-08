CEPLAC e Diretoria de Agricultura promovem em Alta Floresta a ‘Semana do Cacau’

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Secretaria de Desenvolvimento, por meio da Diretoria de Agricultura, está realizando desde a última segunda-feira 27, a ‘Semana do Cacau’. A Superintendência do CEPLAC uniu esforços com a Diretoria no sentido de realizar uma capacitação para técnicos e produtores rurais sobre o ‘Manejo Integrado do Cacaueiro Seminal e Clonal’. O curso contemplará conteúdos específicos como a identificação e controle de pragas, práticas de coleta de amostras de solos, calagem, adubação e nutrição, sendo que todas as atividades serão realizadas no espaço do CEPLAC, localizado na MT-208. “A realização do Curso sobre Manejo Integrado vem como aporte para atender a demanda de formação profissional para a provisão de recursos de mão de obra qualificada disponíveis ao agronegócio cacaueiro na região”, disse a secretária Célia em entrevista ao Jornal O Diário.

O coordenador do CEPLAC, Cacildo Viana, explicou que a unidade de Alta Floresta está passando por uma reestruturação. Atualmente, além do viveiro que hoje é administrado junto com a Prefeitura Municipal, a unidade conta também com uma área de pesquisa própria. Para este ano, o trabalho será de fomentação da agricultura cacaueira com a ajuda de novas tecnologias para que a colheita seja mais lucrativa e rentável. Segundo Cacildo, as expectativas são de plantar cerca de 20 mil mudas de cacau ainda este ano e conforme ele explicou, uma quantia de 10 mil mudas será doada para a Prefeitura para que seja distribuído entre os produtores do município. “Então quem receber essas mudas vai ter um compromisso na época da poda de retirar as ates, reinchentar e distribuir para o produtor de forma grátis”, disse Cacildo em entrevista ao Jornal O Diário.

A secretária Célia salientou que a tecnologia é algo que precisa ser mais buscado hoje, até porque em épocas anteriores a forma de manejo era diferente e atualmente existem muitas opções para fazer o trabalho de maneira correta e com uma produção muito maior. “A gente verifica que hoje é diferente, você tem pesquisa em cima, você tem tecnologia, então acreditamos que seja realmente mais uma oportunidade para o agricultor ter uma renda, ter uma possibilidade de tocar melhor a sua propriedade”, disse Célia. A Semana do Cacau encerrará na sexta-feira 31, com a avaliação dos alunos que participaram dos cursos de manejo.