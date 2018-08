Fanfarra de Alta Floresta conquista título pela ‘IV Copa Centro Oeste’

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizado no último final de semana a IV Copa Centro Oeste de Bandas e Fanfarras no município de Sorriso-MT. De acordo com informações levantadas pela reportagem do Jornal O Diário, o encontro reuniu mais de 30 bandas musicais vindas do estado de Mato Grosso, Rondônia e Acre, além disso, contou com a participação de aproximadamente 1,5 mil músicos. Diversas fanfarras do MT se reuniram neste evento e muitas conquistaram os tão sonhados troféus. A Fanfarra Municipal de Alta Floresta, por exemplo, conquistou um título na categoria de ‘melhor fanfarra 1 válvula’. “Agradeço aos pais pela confiança dos filhos a mim e as mães que foram conosco”, disse o regente Valmir Teixeira em entrevista ao Jornal O Diário.

O evento é organizado pela Associação de Bandas e Fanfarras de Sorriso (Acbafas), com a realização da Administração Municipal. Foram premiados os primeiros e segundos colocados em sete categorias. Valmir informou que hoje (21/08) haverá a entrega do troféu conquistado pelos alunos da Fanfarra Municipal para o Prefeito Aziel Bezerra a partir das 19h00 nas dependências da Praça da Cultura.

Para o diretor de Cultura Kauan Lima, a conquista mostra o desempenho árduo de Valmir em reger a fanfarra e também enaltece a dedicação dos próprios alunos que durante meses ensaiaram para chegar ao evento e realizar uma ótima apresentação. “É uma fanfarra linda e maravilhosa, e com pessoas talentosas; o Valmir é um regente muito exigente, talentoso e educado, então estou muito feliz com a conquista”, disse Kauan em entrevista ao Jornal O Diário.