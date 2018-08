Centro de Tratamento de Hanseníase realizou mutirão para a “buscativa” de pacientes com a doença

Bruno Felipe / Da Reportagem

Em 2017, 3.577 novos casos de hanseníase foram diagnosticados em Mato Grosso, segundo relatório da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Os casos da doença foram motivo de uma reunião com servidores da pasta e representantes do Ministério da Saúde que decidiram executar o Plano Estadual para que o enfrentamento da Hanseníase seja intensificado em todos os municípios. Por meio desse plano, as secretarias municipais de saúde precisam realizar a “buscativa” de pacientes e prevenção das pessoas que mantém contato dos doentes diagnosticados.

Em Alta Floresta, a equipe do Centro de Tratamento de Hanseníase juntamente com o apoio de algumas enfermeiras dos PSFs do município realizou ontem (20/08), o segundo dia de mutirão de buscativas dos pacientes que já tiveram a doença para haver o acompanhamento dos mesmos e também às pessoas que tiveram algum tipo de contato com os pacientes a fim de que seja levado os métodos de prevenção.

De acordo com o fisioterapeuta e coordenador do Centro de Hanseníase Dr. André de Brito, somente neste ano aproximadamente 100 novos casos foram confirmados em Alta Floresta e segundo ele, neste 2º dia de mutirão que percorreu todo o bairro Jardim Imperial, foi diagnosticado mais 3 suspeitas da doença; nesses casos, é feito um questionário onde o paciente apresenta os sintomas e posteriormente ele é encaminhado para uma Unidade Básica de Saúde para fazer uma avaliação mais detalhada.

A reportagem do Jornal O Diário acompanhou parte dos trabalhos de buscativa das equipes e percebemos que os moradores sanaram muitas dúvidas com os especialistas em relação a doença. “É um método de prevenção e uma forma de conscientizar a população a estar buscando o PSF quando aparecer algum sintoma; porque quanto mais cedo buscar o diagnostico melhor é para evitar as incapacidades físicas”, informou Brito em entrevista ao Jornal O Diário.

A hanseníase é uma doença infecciosa crônica e curável que causa, sobretudo, lesões de pele e danos aos nervos. Segundo André, o estado de MT se tornou este ano o primeiro hiperendêmico do país em relação a casos de hanseníase. Por conta disso, ele ressalta para que quando houver a visita de algum Agente de Saúde na residência, que a população possa recebe-los sem transtornos para que assim os trabalhos de prevenção atinjam um público maior.