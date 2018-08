APAE de Alta Floresta realiza a partir de hoje a ‘Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla’

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Alta Floresta irá realizar a partir desta terça-feira 21, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A semana, que ocorre todos os anos durante o período de 21 a 28 de agosto, vêm com o objetivo de abrir debates e colocar a sociedade em reflexão no dever da igualdade para inclusão.

Com base no tema “Família e pessoa com deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas” a Semana reafirma no contexto do movimento, a importância da participação da família em todos os processos de vida de seus filhos, seja educacional, de desenvolvimento, de habilitação e reabilitação, e demais projetos como na gestão das APAES. “Nesse sentido a APAE de Alta Floresta conta com a colaboração e participação da sociedade na realização das atividades desta semana. Obrigada a todos os colaboradores, a contribuição de todos é de suma importância para o êxito das atividades”, disse a diretora da APAE/AF Adriana Moura.

Segue a programação para alunos e profissionais: Hoje, a partir das 11h00 as crianças terão um delicioso almoço servido pela Churrascaria Cambalacho e logo após haverá entrega de picolé através da sorveteria Sabor e Vida. Na quarta-feira (22/08) o almoço será no restaurante Paolla. Na quinta-feira (23/08) haverá um delicioso Café da manhã e logo após um Momento de Oração e Louvor com as cantoras Janaina e Gleciane Dezanetti; logo após, haverá almoço na APAE e no período vespertino ocorrerá a ‘Tarde Dançante’ no Alambique.

Na sexta-feira (24/08), será servido um almoço na Chácara do Schmitt (APAE de Alta Floresta/Apiacás) e haverá uma tarde recreativa com todos os alunos. Na segunda-feira que vem (27/08) ocorrerá uma confraternização com o CRAS Conviver e durante a tarde haverá recreação e distribuição de sorvete através da sorveteria Zero Grau. Na terça-feira (28/08), os alunos irão se divertir no período matutino assistindo a um filme no Cinema Municipal. (Com informações Assessoria)