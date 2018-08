Após mais de 10 dias em coma, jovem altaflorestense que teve traumatismo craniano se recupera sem sequelas

Bruno Felipe / Da Reportagem

Um milagre: foi esse o termo usado por Andressa Carvalho para o caso do amigo Odair Fernando de 27 anos, que sofreu um acidente no mês passado em Alta Floresta. O jovem teve traumatismo craniano, porém, pouco mais de 10 dias depois conseguiu se recuperar e não ficou com sequela alguma.

Fernando sofreu o acidente no mês passado, na Av. Ariosto da Riva. Eram por volta das 06h45 quando um senhor pilotando uma moto Biz veio na contramão e chocou-se frontalmente com Fernando que seguia com sua motocicleta XRE sentido rodoviária. Com o impacto, o capacete de Fernando saiu e o jovem bateu violentamente a cabeça no meio fio sofrendo traumatismo craniano. Fernando precisou urgentemente de uma UTI e como possui convênio médico rapidamente conseguiram uma vaga na capital. No leito, ele precisou ficar em coma induzido durante aproximadamente 12 dias.

Fernando trabalha como TI (Técnico de Informática) no Hospital Santa Rita, juntamente com sua amiga Andressa que é enfermeira, ela contou com exclusividade para a reportagem do Jornal O Diário que Fernando teve que passar por algumas intervenções cirúrgicas enquanto esteve internado como uma ‘Laparotomia’ para corrigir uma perfuração estomacal e o chamado PIC (Pressão Intracraniana), que é como um dreno no cérebro para avaliar a pressão. Após isso, Fernando aos poucos começou a acordar; neste ponto, os familiares e amigos já estavam mais do que esperançosos, já que a equipe médica havia dito que o caso era gravíssimo. “Uma progressão bem lenta, mas que para a gente foi muito importante”, relatou Andressa.

Foi realizado alguns testes para ver se o jovem reagia aos estímulos e segundo Andressa, Fernando já balançava a cabeça e reconhecia os amigos. 2 dias após a retirada da sedação, ele foi transferido para o quarto e depois do 3º dia em observação o jovem ganhou alta. Para Andressa, um verdadeiro milagre já que atualmente o jovem segundo ela, está mais do que bem e pronto para voltar ao trabalho. “Um momento de muita alegria, a gente se emociona o tempo inteiro em falar dele porque em vários momentos a gente imaginou que tivéssemos o perdido, mas ele é uma pessoa extremante importante, parceiro e amigo, e a gente ficou muito emocionado com a saída dele”, disse Andressa em entrevista ao Jornal O Diário.

Hoje o jovem está reforçando o descanso na casa dos pais em Castanheiras-MT. Após o susto, ele só pensa em voltar ao município de Alta Floresta para retomar sua vida, sendo que as expectativas são de que já no próximo mês o jovem retorne aos trabalhos no Hospital.