Obra da creche do bairro Panorama será retomada hoje com mão de obra dos reeducandos do projeto ‘Nova Chance’

Bruno Felipe / Da Reportagem

Iniciada em agosto de 2012, orçada em mais de R$ 1.383.423,92 (Governo Federal) e aproximadamente R$ 400 mil de contrapartida do município, num total de cerca de R$ 1,8 milhão, a creche do bairro Jardim Panorama em Alta Floresta que teria prazo de conclusão de 270 dias ainda permanece inacabada. De acordo com o parlamentar responsável pela pasta da educação na Câmara Municipal, Mequiel Zacarias (PT), as crianças dessa localidade estão sendo atendidas de forma improvisada em um prédio no bairro Jardim das Araras.

Durante a sessão ordinária da última terça-feira 07, da Câmara Municipal, Mequiel divulgou que uma licitação já foi realizada para a aquisição de materiais. Conforme ele explicou para a reportagem, as expectativas são de que as obras retomem ainda nesta semana. Além disso, a informação é de que os reeducandos do projeto ‘Nova Chance’ irão realizar o término da obra. “É uma creche extremamente grande que vai atender uma demanda muito significativa, ou seja, precisa realmente ser concluída”, disse Mequiel em entrevista ao Jornal O Diário.

A creche que segue os padrões exigidos pelo Ministério da Educação (MEC) foi projetada para ofertar 120 vagas (período integral) ou 240 (em dois períodos), mas após passados aproximadamente 6 anos do início, ainda não foi concluída. No prédio é visível o abandono, além do mato que toma conta da obra. Parte do que foi construído está se deteriorando.

Em contato com a Secretaria Municipal de Educação, a assessoria informou que a retomada da obra começa a partir de hoje (08/08). Mequiel disse que as obras estão regulares no ponto de vista documental, mas ainda estão em fase de construção.