Após restauração, 4 caminhões-pipas já estão atuando na molhagem de ruas sem pavimentação

Bruno Felipe / Da Reportagem

Quatro caminhões que estavam sucateados e estacionados no pátio da Secretaria de Obras foram restaurados e já estão atuando nas ruas do município de Alta Floresta realizando a molhagem das estradas que não possuem pavimentação asfáltica, ou seja, nos quase 30% de extensão de ruas.

Em entrevista ao Jornal O Diário a vereadora Aparecida Sicuto (PSDB) disse que já existe um cronograma para atendimento, sendo que todos os trabalhos serão desenvolvidos ao longo do período de estiagem. Segundo ela, os caminhões estão molhando as ruas no período das 07h00 às 11h00, das 13h00 às 17h00 e as 18h00 e 01h00 da manhã. Ela explicou que dentro do possível, a molhagem das ruas está sendo feita um dia sim e no outro não, sendo que toda a água utilizada é retirada de rios próximos ao município.

A vereadora frisou que existe mais um caminhão que está sendo restaurado e as expectativas são de que nos próximos dias ele fique pronto para que assim um maior número de bairros possa ser atendido.

Mesmo com a retomada do Prefeito Asiel Bezerra ao cargo, ela continua como líder na Câmara da Prefeitura Municipal. Segundo ela, uma reunião entre o prefeito juntamente com todos os legisladores foi realizada e na ocasião, a maioria dos parlamentares a indicou como sendo a ideal para continuar como líder. “Aceitei e falei com ele (prefeito) que queremos fazer um trabalho assim como fiz esses três meses com a Neia, onde nós mostramos o trabalho, acompanhando de perto a prefeitura e mostrar o que pode e não pode estar sendo feito”, disse Cida em entrevista ao Jornal O Diário.