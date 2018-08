Cultura realiza hoje reunião para fomentar ideias com o intuito de resgatar o movimento artístico-cultural em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Será realizado hoje (01/08), a partir das 19h00, uma importante reunião na Praça da Cultura (Praça do Avião) com o objetivo de discutir assuntos referentes a Cultura do município, além de fomentar propostas e ações, com a integração e o resgate ao movimento artístico-cultural do município.

O convite é estendido a toda a população em especial aos artistas e simpatizantes. Para a reportagem do Jornal O Diário, Kauan Lima, atual responsável pela cultura altaflorestense, disse que a ideia é fazer um ‘encontrão’ de todos os artistas para que seja discutido amplos assuntos, inclusive sobre a Conferência Municipal e Estadual de Cultura. “Então nós queremos reunir todos os artistas pra gente estar colocando em pauta os assuntos a serem acertados em Cuiabá e projetos que queremos encaminhar; então está todo mundo empolgado e vai dar tudo certo, vamos buscar coisas boas para nossa cidade”, disse.

Kauan ressaltou que será discutido também a reativação da Associação dos Cantores e Compositores de Alta Floresta (ACC) e também do Conselho Municipal de Cultura, já que ambos são assuntos relevantes e que agregarão para uma qualidade melhor na cultura do município. “A gente se unindo e correndo atrás nós vamos conseguir trazer muitas coisas boas para Alta Floresta na questão artística”, concluiu Kauan.